السامرائي يهنئ الشرطة: كانوا وما زالوا الساهرين على أمن المواطن

هنأ رئيس تحالف العزم ، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها، معتبرا أنهم كانوا وما زالوا الساهرين على أمن المواطن.​

​

وقال في بيان، "في عيد الشرطة العراقية الـ104، تحية اعتزاز لأبطال الأمن الذين كانوا وما زالوا الساهرين على أمن المواطن، وحفظ الاستقرار، وتعزيز سيادة القانون".

وأضاف "بتضحياتهم ومواقفهم الوطنية التي ستبقى علامة مضيئة في ذاكرة ".