استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء

توقعت ، اليوم الجمعة، عن موجة امطار رعدية في تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس اليوم الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية مصحوبة بالبرق والرعد ورياح هابطة وهطول ثلجي على المناطق الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة في وأجزاء من المنطقة الوسطى وتسجل انخفاضا بعدة درجات في والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تصاعد غبار في الأقسام الغربية للبلاد".

وبينت ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار خفيفة وعدية في الأقسام الشمالية مع تصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما في مناطق متعددة من البلاد وخاصة الشمالية مع تساقط امطار متوسطة الشدة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية وتصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في 18 وفي والديوانية والمثنى وكربلاء وميسان 16 وفي واربيل 10 ودهوك 8".