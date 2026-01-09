خبر سار يخص فئة من الحجاج العراقيين

وقالت المؤسسة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، أن " والعمرة في قررت تقنين أعداد حجاج البر، حيث تم تبليغ للحج والعمرة، والمتضمنة تقليص أعداد حجاج البر الى 15%".ودعت ، الحجاج من ذوي الشهداء لموسم حج (2026م)، ممن فازوا بمقاعد وأكملوا الإجراءات وسدّدوا أجور الحج عن طريق البر فقط، والراغبين بنقل تفويجهم من البر إلى الجو، إلى مراجعة مديريات المؤسسة في المحافظات كافة وبغداد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11/1/2026 ولمدة عشرين (20) يومًا، لغرض تغيير طريقة السفر من البر إلى الجو، ودفع فرق مبلغ الحج وفق المبالغ والنِسَب المحددة من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة او الراغبين بالتأجيل للعام القادم".