مشاريع تخفف الزخم المروري في بغداد تدخل حيز التنفيذ قريبا

وقال امين في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "أغلب مشاريع والإسكان وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الأمانة شريك أساسي في تنفيذها، لافتًا إلى تقدم العمل في مشاريع الجسور الكبيرة، منها الصرافية وجسر باتجاه الدورة".ولفت إلى، أن "مجسر تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 50%، ومن المؤمل دخوله الخدمة قبل منتصف العام الحالي؛ لما له من أهمية في ربط عدد من المناطق الحيوية وتخفيف الاختناقات المرورية، إضافة إلى مشروع مجسر ساحة عنتر الذي يُعد من المشاريع المهمة لفك الزخم المروري شمالي بغداد".وأكد موسى، "استمرار متابعة جميع المشاريع، بما فيها جسور المشاة؛ لضمان إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يخدم سلامة المواطنين وانسيابية الحركة داخل العاصمة".