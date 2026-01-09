أجواء مضطربة هذا اليوم في العراق

– محلي

اكد المتنبئ الجوي ، ان الأجواء مضطربة هذا اليوم الجمعة في .

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته ، ان "المنخفض الجبهوي يتقدم والسماء ملبدة بالغيوم".، مبينا ان "الاجواء مضطربة هذا اليوم مع اندفاع جبهة المنخفض وفرص الغزارة واردة مع البرق والرعد وتقلبات سريعة باتجاه وسرعة الرياح السطحية المثيرة للغبار".

وتابع ان "فرص مدن جنوب البلاد تتحسن ليلا مع امطار سريعة على شكل زخات"، موضحا ان "هذه الحالة الجوية تستمر لغاية نهار السبت".