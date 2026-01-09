إيران.. فريق "حنظلة" يكشف شبكة لإدارة اعمال الشغب يقودها ضابط في الموساد

وذكرت المجموعة، في بيان أن الصور التي بحوزة حنظلة، والتي تم التقاطها مباشرة من خارج منزل رحيمي واثناء مراقبته وتعقبه، تظهر بوضوح أن أيا من تحركاته لم تغب عن العين الثاقبة لحنظلة".وأضاف البيان أنه "حتى هاتفه الآمن تم اختراقه، ما أدى إلى تحديد هوية جميع الأشخاص المرتبطين بشبكات أعمال الشغب في ووضعهم تحت المراقبة".وشار إلى أن "هذه الحقائق لا تضعف استقلالية وقدرات رحيمي فحسب، بل تبرز مرة أخرى مدى النفوذ الاستخباراتي لحنظلة، وتثبت أن حتى كبار ضباط ليسوا بمنأى عن اختراق وسيطرة حنظلة"، مؤكداً أن هويات جميع العملاء وكبار ضباط الموساد باتت الآن معروفة ومحددة لدينا بشكل كامل".وتشهد منذ 12 يوما تظاهرات واسعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما اتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على متظاهرين، مع تسجيل قتلى وجرحى، في وقت أفادت فيه جهة رقابية بحدوث انقطاع للإنترنت في أنحاء الجمهورية الإسلامية.