تحذيرات لسائقي الدراجات في العراق

– محلي

أصدرت ، تحذيرات لسائقي الدراجات اثناء قيادتهم في شوارع العاصمة وباقي المحافظات العراقية.

ووفقا للمديرية فانها أصدرت اربعة تحذيرات للسائقين الدراجات تضمنت فحص الدراجة قبل السير بها وضرورة استخدام إشارات الانعطاف قبل ان ينعطف والابتعاد عن النقطة العمياء للسيارات والانتباه اثناء الدخول في أي تقاطع.