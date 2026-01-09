إزاحة الستار عن الإيوان الذهبي للحرم العلوي بعد تجديده وتذهيبه.. (صور)

وقال رئيس في العتبة العلوية ، ، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته ، أنه " تمت إزاحة الستار عن مشروع إعادة التذهيب والتجديد الشامل للإيوان الذهبي الكبير في العلوي، بحضور جمع من الشخصيات الدينية والعلمائية والرسمية".واضاف إن "المشروع نُفِّذ بجهود ورشة الذهب التابعة للعتبة العلوية المقدسة، وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمين العام للعتبة"، مؤكداً أن "أعمال التذهيب حافظت بشكل كامل على التصميم التراثي الأصلي للإيوان دون أي تغيير"، مبينا أن "المشروع شمل معالجة الأضرار السابقة وإعادة إظهار القطع الذهبية بصورة جمالية تليق بمكانة مرقد (عليه السلام)".وأوضح أن "مساحة الإيوان تبلغ 110.7 أمتار مربعة ، بارتفاع 13.7 متراً وعرض 8.20 أمتار، وتم استخدام ذهب عيار 24 في تذهيب نحو 3630 قطعة بأحجام مختلفة ".وتابع أن "الإيوان يضم 400 قطعة مزخرفة و216 قطعة من المينا الحرارية ذات منشأ عالمي، جرى تذهيبها عبر سبع طبقات متفاوتة لضمان أعلى مستويات الجودة والمتانة"، لافتاً إلى أن "مراحل العمل نُفِّذت بدقة عالية وشملت الفتح والفحص والمعالجة والصيانة وإعادة التشكيل والتلميع، فضلاً عن حماية القطع بمواد كيميائية خاصة لزيادة عمرها الافتراضي ومقاومة الأكسدة ".وبين أنه "تمت معالجة آثار الأضرار الناتجة عن أحداث عامي 1990 و1991، بما في ذلك الشظايا وصيانة قطع المينا المتضررة، مع الحفاظ على النقوش والكتابات التاريخية التي تضم نحو 274 قطعة"، مؤكداً أن "المشروع يعكس التزام العتبة العلوية المقدسة بصون التراث المعماري والديني للمرقد الشريف وإدامته للأجيال القادمة".