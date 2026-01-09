الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لمدير والأمن في فرقة المشاة السابعة عشر وبالتعاون مع جهاز و على اثر تلك المعلومات تم نصب كمين محكم في سيطرة جنوبي العاصمة، حيث تم القاء القبض على ثلاثة تجار للمخدرات وضبط بحوزتهم 2 كيلو غرام من داخل العجلة التي يستقلونهاالمطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق احكام المادة (28) مخدرات".وتابعت، انه "تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة أصولياً".