بعد توقف الغاز الايراني.. الكهرباء تتحرك بخطة إنقاذ رباعية

وقال المتحدث باسم الوزارة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المنظومة الوطنية فقدت نحو 5000 ميغاواط من إنتاجها نتيجة التوقف الكامل لإمدادات الغاز المستورد، لاسيما في المنطقتين الجنوبية والوسطى"، لافتاً إلى، أن "انخفاض درجات الحرارة ترافق مع هذا التوقف، ما أدى إلى فقدان هذا الحجم المؤثر من الطاقة".وبشأن المعالجات الحالية، بين موسى أن "الوزارة تعمل على عدة مسارات، منها: أولاً تسريع إنجاز صيانات الوحدات المخطط دخولها في فصل الصيف، وثانياً استمرار التنسيق مع لتأمين الوقود البديل، وثالثاً إجراء مناورات بالأحمال، ورابعاً الاعتماد على الغاز المنتج محلياً في المحافظات المستقرة كهربائياً لتقليل الضرر".وفي ما يخص أرقام الإنتاج والحاجة الفعلية، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن "حجم الإنتاج الكلي الحالي يتراوح بين 18,000 و18,500 ميغاواط، في حين تبلغ الحاجة الفعلية نحو 40,000 ميغاواط"، معرباً عن أمله "بعودة إمدادات الغاز المستورد قريباً من خلال استمرار التواصل مع الجانب الإيراني".