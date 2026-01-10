تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا نع تشكل الضباب في الصباح في أجزاء متعددة من ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في "، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما في المنطقة الوسطى وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية وغائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والثلوج في المناطق الجبلية، مع حدوث عواصف غبارية تشمل معظم مناطق البلاد عدا الأجزاء الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".وذكرت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائما ممطرا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتساقط ثلوج فوق وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".