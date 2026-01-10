الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
محليات
2026-01-10 | 00:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,167 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار والثلوج مع حصول عواصف غبارية خلال الأسبوع الحالي.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا نع تشكل الضباب في الصباح في أجزاء متعددة من
المنطقة الشمالية
ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في
المنطقة الجنوبية
"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".
وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما في المنطقة الوسطى وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية وغائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والثلوج في المناطق الجبلية، مع حدوث عواصف غبارية تشمل معظم مناطق البلاد عدا الأجزاء الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".
وذكرت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائما ممطرا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتساقط ثلوج فوق
المرتفعات الجبلية
وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".
وبينت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الاحد ستكوف في
البصرة
20 وفي
بغداد
والنجف والمثنى 17 وفي
السليمانية
ودهوك 10 واربيل 12".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
أمطار وثلوج حتى السبت والحرارة (-5)
01:23 | 2025-12-30
الأنواء الجوية تحذر: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
01:16 | 2026-01-01
محليات
أخبار الطقس
امطار
عواصف
هيئة الانواء الجوية
المرتفعات الجبلية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
محليات
40.21%
05:53 | 2026-01-08
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
05:53 | 2026-01-08
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
محليات
21.92%
09:54 | 2026-01-08
تحذير من السفر غداً.. الطقس فقد الاستقرار والانجماد والامطار والاتربة قادمة
09:54 | 2026-01-08
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
محليات
18.95%
00:50 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
لماذا يرفض البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار؟.. المرسومي يجيب بـ13 نقطة
اقتصاد
18.92%
08:03 | 2026-01-08
لماذا يرفض البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار؟.. المرسومي يجيب بـ13 نقطة
08:03 | 2026-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
البضائع المشمولة بزيادة الرسوم
03:02 | 2026-01-10
تحالف الدولة والسوق: السيارات تتحول إلى رافعة اقتصادية جديدة في العراق
03:00 | 2026-01-10
النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في شركة نفـط الشـمال
01:44 | 2026-01-10
نمو مقلق لجرائم الاحتيال الرقمي.. صاحب منفذ للصرف في بغداد يفقد 37 مليون دينار
15:39 | 2026-01-09
السيد الصدر يشكر المؤدين لصلاة الجمعة في العمارة: ايدوا الاصلاح واحبوا الوطن
13:14 | 2026-01-09
الطقس يعطل الكهرباء في اربيل والسليمانية ودهوك
12:54 | 2026-01-09
سياسة الخصوصية
