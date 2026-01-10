النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في شركة نفـط الشـمال

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " شكل فريق عملٍ ونصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مسؤولاً في ورئيساً لإحدى اللجان فيها"، لافتةً إلى "مُساومته لأحد المُقاولين وابتزازه وطلب مبلغاً مالياً قدره (5,000) دولار؛ كرشوة مقابل منحه الموافقة على إنشاء ملعبٍ خماسيٍّ ومجمعٍ ترفيهيٍّ".وأضاف ان "عمليَّة الضبط نفَّذت استناداً إلى قرار قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)"، مُبيّـنةً أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهم أثناء تسليم المقاول كتاب الموافقة وتسلم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة".وأوضحت "بعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّـة، تمَّت إحالة المُتَّهم على محكمة جنايات كركوك، التي اطلعت على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار حكم بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ المُدان".