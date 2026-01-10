البضائع المشمولة بزيادة الرسوم

وقال للهيئة ثامر قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " رقم (957) لسنة 2025 جاء تطبيقًا لقانون التعرفة رقم (22) لسنة 2010"، موضحا أن "هذا القانون صدر منذ عام 2010، لكنه لم يُطبَّق في حينه بسبب عدم أتمتة الإجراءات الجمركية، وضعف البنى التحتية، وعدم السيطرة على أغلب المراكز الجمركية".وأضاف، أنه "بعد اكتمال أتمتة مراكز في عموم ، وتطبيق النظام الإلكتروني (الأسيكودا) في أغلب مراحله، أصبح بالإمكان تطبيق هذا القانون في هذه الفترة"، مبينًا أن "القانون لا يتضمن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، بل على العكس، فقد خفّض العديد منها".وأشار إلى أن "الإشكال سابقًا كان في استيفاء الأمانات الضريبية قبل عام 2023، إذ كانت تُجبى في المراكز الجمركية من خلال مكاتب المتواجدة هناك، وبسبب عدم الأتمتة كانت توجد حالات تزوير كبيرة في هذا الملف".وأكد أنه "بعد اكتمال أتمتة جميع إجراءات ، واستنادًا إلى قرار (957) لسنة 2025، الذي نصّ على استيفاء الأمانات الضريبية من خلال الجمارك، أصبحت الهيئة تستوفي هذه الأمانات إلكترونيًا، أي أن التغيير اقتصر على آلية العمل في نظام الأسيكودا، وليس فرض جديدة وتم إلغاء العمل بنظام (المقطوعة)".وأشار إلى أنه "لا يمكن فرض رسم جمركي واحد على بضائع ذات قيم مختلفة"، مبينًا أن "هيئة الجمارك تطبق اليوم المعايير العالمية، إذ إن برنامج الأسيكودا مُعتمد في أكثر من 100 دولة، وقد أثبت فاعليته في ضبط الإجراءات، والقضاء على الفساد، وزيادة الإيرادات".ولفت إلى "وجود فرق واضح بين الرسم الجمركي والضرائب؛ فالضرائب تُفرض بقانون، وتُستوفى على شكل أمانات في المراكز الجمركية، ثم تُحوَّل إلى ، وهي ليست رسومًا نهائية ولا تُعد إيرادًا نهائيًا للدولة، أما الرسوم الجمركية فتُفرض على السلع والبضائع الداخلة إلى البلاد بشكل نهائي، وتُعد إيرادًا للخزينة العامة".وأوضح، أن "الأمانات الضريبية تُجبى كأمانة وتُودع في حساب الشركة لدى للضرائب، وفي نهاية السنة تُجرى التسوية بين التاجر والهيئة بعد تقديم الحسابات الختامية".وأشار إلى أنه "في السابق كانت حاوية تحتوي على بضاعة بقيمة 100 ألف دولار تُفرض عليها رسوم بسيطة، في حين تُفرض الرسوم نفسها على حاوية أخرى تحتوي على بضاعة بقيمة 10 أو 20 ألف دولار، وهو خلل واضح"، مبينًا أن "نظام الرسم المقطوع يُطبَّق في الدول التي تعاني من ضعف أو تخلف في أنظمتها الجمركية، أما اليوم، وبعد تطبيق المعايير العالمية ونظام الأتمتة، فقد تم اعتماد نظام الترسيم الحقيقي، الذي يحقق العدالة بين المستوردين والتجار، ويضمن استيفاء الرسوم الجمركية الحقيقية".وبشأن المعيار المعتمد حاليًا لتقدير الرسوم، أكد قاسم أن "الهيئة تعتمد الوزن وتصنيف المواد الموجودة داخل الحاوية، بعد أن كان الرسم سابقًا يُستوفى بشكل مقطوع بغض النظر عن نوع المادة أو وزنها".وأشار إلى أن "الحكومة راعت السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن، مثل الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، أما فيما يخص السيارات الهايبرد، فأوضح أنها كانت معفاة سابقًا، واليوم عاد فرض الرسم الجمركي عليها بنسبة 15% أسوة بالسيارات الاعتيادية"، مؤكدًا أن "ذلك لا يُعد فرض رسم جديد، بل إلغاء إعفاء سابق".وعن تأثير هذه الإجراءات على الأسعار في السوق، أوضح قاسم أنه "حتى الآن لا توجد زيادات حقيقية في أسعار البضائع في السوق المحلية، وإذا ما نظرنا إلى إحصاءات الاستيراد بعد دخول القرار حيّز التنفيذ، نجد أن أغلب التجار لم يُنجزوا تخليص بضائعهم بعد، انتظارًا لاحتمال تأجيل التطبيق، وبالتالي فإن الأسعار الحالية لم تتأثر".وبيّن أن "الزيادات شملت السلع الكمالية، مثل السيارات وأجهزة الاتصال، في حين لم تتأثر السلع الضرورية كالأدوية والمواد الغذائية، إذ إن الرسم الجمركي على الأدوية لا يتجاوز 0.5%، وهو رسم مدعوم بشكل كبير من الدولة".وأضاف، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية، إذ تتجه الدولة إلى تطوير القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي"، مشيرًا إلى أن "العراق بدأ بتصدير بعض المواد الغذائية إلى دول الجوار، ما أسهم في توفير فرص عمل وتقليل البطالة".