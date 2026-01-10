العدل تبدأ بإصدار البطاقات الوطنية لنزلاء سجن الناصرية المركزي

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "إدارة سجن المركزي، وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في ، بإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للنزلاء عبر مفارز جوالة ومحمولة داخل المؤسسة الإصلاحية، وذلك للنزلاء الذين لم تُصدر لهم البطاقة الموحدة سابقًا، من خلال لجان مشتركة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض".وتابعت، ان "هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ضمان الحقوق القانونية والمدنية للنزلاء، وتأمين الوثائق الرسمية التي تُمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية وتسهيل معاملاتهم القانونية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء المعتمدة دوليًا".واضافت، ان "العمل مستمر وبوتيرة منتظمة لاستكمال إصدار البطاقات لجميع النزلاء المشمولين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم البيانات الرسمية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم حرمان أي نزيل من حقه في الحصول على هوية قانونية معترف بها رسميًا".