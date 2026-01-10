بالصور.. الجفاف يضرب نهر المشرح

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظاهر فيها الجفاف في بميسان.

وذكر مواطنون ان "جفاف النهر أدى الى توقف محطات المياه".

وتابعوا ان "هذا التوقف تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، خاصة مع الحاجة اليومية للمياه"، مطالبين "الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة وإيجاد حلول سريعة قبل تفاقم الوضع".