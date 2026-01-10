الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
12:30 PM
الى
01:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552688-639036462643259975.jpg
سيارات فارهة مقابل “جبس”.. مراقبون يحذرون: سحوبات المشاهير قد تتحول إلى بوابة لـ"غسل الأموال"!
محليات
2026-01-10 | 07:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
760 شوهد
شهدت الأسواق المحلية مؤخرا بروز نشاط تسويقي جديد يقوده صناع محتوى ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، يتمثل بطرح منتجات استهلاكية مثل "الجبس" داخلها هدايا ضخمة مثل سيارات "تاهو" وغيرها، الأمر الذي اثار تساؤلات عدة حول الأبعاد القانونية والمالية لهذه النشاطات.
هذه الظاهرة التي أخذت بالتزايد، وصارت مقلدة لدى الكثير من المشاهير، جذبت آلاف المستهلكين الذين اندفعوا بشكل جنوني لشراء كميات كبيرة من المنتج نفسه، أملاً بالفوز، حتى أن بعضهم أخذ يوثق وينشر على منصات التواصل في أسلوب يشبه "الاستجداء".
ويرى مختصون في مجال التسويق، إن "هذا السلوك الاستهلاكي يخلق سوقاً مشوهاً تضخ فيه أموال كبيرة خلال فترات قصيرة، دون وجود رقابة واضحة على آليات السحب أو شفافية الإعلان عن مصادر التمويل".
فيما يرى خبراء بالشأن المالي، أن "تضخم الإيرادات السريع وغياب الإفصاح المالي قد يضع هذه الشركات (التي يديرها هؤلاء المشاهير) تحت مجهر هيئات مكافحة غسل الأموال، خاصة إذا لم تكن مصادر الأموال أو حركة الإنفاق واضحة".
ويؤكدون، أن "الجمهور غالباً ما يُقبل على هذه المنتجات بدافع الفوز بالجائزة لا لقيمتها الفعلية، ما يجعله الطرف الأكثر عرضة للخسارة".
ويشيرون إلى أن "هذا النوع من الأنشطة، وإن كان يصنف ظاهرياً ضمن الحملات الترويجية، إلا أنه قد يخرج عن الإطار التسويقي المشروع، كما أن السحوبات التجارية غير المنظمة تعد من الأنشطة الحساسة، كونها قد تستغل لتمرير أموال مجهولة المصدر تحت غطاء بيع المنتجات وتوزيع الجوائز، ما يضعها ضمن نطاق اهتمام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة".
قانونياً، لا يمكن تصنيف هذه الظاهرة كغسل أموال تلقائياً، إلا أن مختصين يؤكدون أن السحوبات التجارية غير المنضبطة تعد من أكثر الأنشطة عرضة للاستغلال المالي، لكونها تسمح بتمرير أموال كبيرة تحت غطاء بيع منتجات وتوزيع جوائز، وهو ما يستدعي رقابة صارمة من الجهات المختصة.
ويشدد مراقبون، على أن "معالجة هذه الظاهرة لا تتطلب المنع بقدر ما تحتاج إلى تنظيم واضح يشمل إلزام الجهات المنظمة بالحصول على تراخيص رسمية والإفصاح عن مصادر التمويل وتحديد آليات سحب خاضعة للرقابة بما يحقق التوازن بين حرية النشاط التجاري وحماية المستهلك والاقتصاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الشرع "منزعج" من امتلاك مسؤولي حكومته سيارات فارهة.. ويأمرهم بتسليمها
07:04 | 2025-10-31
محكمة: 93 مليارا مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال (وثيقة)
06:20 | 2025-12-28
مدعي النبوة والطوفان يقتني سيارة فارهة.. هل أوحى له مؤسس شركة مرسيدس؟
10:45 | 2025-12-25
سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
05:50 | 2025-12-05
جبس
هدايا
السري
جائزة
شيرون
بيرة
يارا
مالي
الجت
ميا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
محليات
31.89%
00:50 | 2026-01-09
استعدوا من اليوم.. العراق يستقبل موجة جديدة تستمر حتى الثلاثاء
00:50 | 2026-01-09
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
30.21%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
19.05%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
دوليات
18.84%
06:23 | 2026-01-09
شهداء وفوضى في طهران.. التلفزيون الإيراني يكشف تفاصيل ما جرى ليلة أمس
06:23 | 2026-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
اخترنا لك
العتبة الكاظمية تبدأ مراسم رفع رايات العزاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
11:15 | 2026-01-10
الصحة تنفي إيقاف صرف رواتب الأطباء العاملين بالعيادات الخاصة
09:21 | 2026-01-10
نقابة الصحفيين تبحث عن "أفكار جديدة" لدعم صندوق تقاعد الصحفيين
08:59 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
بالصور.. الجفاف يضرب نهر المشرح
06:55 | 2026-01-10
كتلة نيابية تقدم مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق
06:27 | 2026-01-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.