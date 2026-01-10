العتبة الكاظمية تبدأ مراسم رفع رايات العزاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

وشهدت المراسم مشاركة واسعة من الزائرين والمواكب العزائية.وكانت قد أعلنت ، امس الجمعة، ان التابعة لها باشرت بتنفيذ الخطة التنظيمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية بالتعاون مع القوات الأمنية في العاصمة ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى حفظ الأمن وتوفير الأجواء الآمنة للزائرين.وشملت الخطة، وفق بيان للهيئة، إشراك 12 لواءً وفوجين من القيادة، إلى جانب المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، حيث انتشرت القوات على مسافة مسك بلغت (168) كيلومترًا، بما يضمن تغطية جميع المحاور والمسارات المؤدية إلى أماكن الزيارة.وأضاف البيان، أن الواجب الأمني تضمن انتشار القوات على 11 فلترًا للتفتيش، بهدف تعزيز الإجراءات ، وتنظيم حركة الزائرين، ومنع أي خروقات أمنية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة.من جهتها، أعلنت دائرة بلدية ، الخميس الماضي، تفاصيل الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).وقال مدير عام الدائرة، عطشان، إنه "تم إعداد خطة خدمية متكاملة خاصة بالزيارة الرجبية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام جعفر (عليه السلام)، حيث جرى تقسيم الرقعة الجغرافية لمدينة الكاظمية إلى ستة قواطع، وهي: الكاظمية (أ، ب، ج)، والعطيفية، والسلام، والتاجي".وتابع، أن "الخطة الرجبية تشترك فيها 14 دائرة بلدية، بعد استحصال الموافقات الأصولية من ، حيث تتوزع بين الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المرقد الشريف، فضلاً عن إسناد دائرة البلدية بالجهد الآلي والبشري".وأشار إلى، أنه "سيتم توفير أكثر من 750 عاملاً ينتشرون في الشوارع الرئيسة، وكذلك تأمين 90 آلية متنوعة من قبل الدوائر البلدية"، مستدركاً بالقول: إن "دائرة بلدية الكاظمية المقدسة ستؤمن أكثر من 600 عامل و50 آلية متنوعة، من كابسات وحاويات نفايات وشفلات ولوريات قلابة وصاروخيات وتناكر ماء، فضلاً عن مشاركة 14 دائرة بلدية تابعة لبغداد".وكان قد قرر ، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026؛ بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليهما السلام).وفي 25 من شهر رجب من كل عام هجري، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين طقوس ذكرى وفاة الإمام (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الامامية).وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، في الزيارة الرجبية في مطلع العام 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في "الزيارة الرجبية"، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية للزيارة آنذاك.