العتبة الكاظمية تبدأ مراسم رفع رايات العزاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

محليات

2026-01-10 | 11:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العتبة الكاظمية تبدأ مراسم رفع رايات العزاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
327 شوهد

بدأت العتبة الكاظمية المقدسة في بغداد، اليوم السبت، مراسم رفع رايات العزاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وشهدت المراسم مشاركة واسعة من الزائرين والمواكب العزائية.

وكانت قد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس الجمعة، ان قيادة عمليات بغداد التابعة لها باشرت بتنفيذ الخطة التنظيمية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية بالتعاون مع القوات الأمنية في العاصمة بغداد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى حفظ الأمن وتوفير الأجواء الآمنة للزائرين.

وشملت الخطة، وفق بيان للهيئة، إشراك 12 لواءً وفوجين من القيادة، إلى جانب المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، حيث انتشرت القوات على مسافة مسك بلغت (168) كيلومترًا، بما يضمن تغطية جميع المحاور والمسارات المؤدية إلى أماكن الزيارة.

وأضاف البيان، أن الواجب الأمني تضمن انتشار القوات على 11 فلترًا للتفتيش، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية، وتنظيم حركة الزائرين، ومنع أي خروقات أمنية، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة.

من جهتها، أعلنت دائرة بلدية الكاظمية المقدسة، الخميس الماضي، تفاصيل الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).

وقال مدير عام الدائرة، علي هاشم عطشان، إنه "تم إعداد خطة خدمية متكاملة خاصة بالزيارة الرجبية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حيث جرى تقسيم الرقعة الجغرافية لمدينة الكاظمية إلى ستة قواطع، وهي: الكاظمية (أ، ب، ج)، والعطيفية، والسلام، والتاجي".

وتابع، أن "الخطة الرجبية تشترك فيها 14 دائرة بلدية، بعد استحصال الموافقات الأصولية من أمين بغداد، حيث تتوزع الدوائر البلدية بين الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المرقد الشريف، فضلاً عن إسناد دائرة البلدية بالجهد الآلي والبشري".

وأشار إلى، أنه "سيتم توفير أكثر من 750 عاملاً ينتشرون في الشوارع الرئيسة، وكذلك تأمين 90 آلية متنوعة من قبل الدوائر البلدية"، مستدركاً بالقول: إن "دائرة بلدية الكاظمية المقدسة ستؤمن أكثر من 600 عامل و50 آلية متنوعة، من كابسات وحاويات نفايات وشفلات ولوريات قلابة وصاروخيات وتناكر ماء، فضلاً عن مشاركة 14 دائرة بلدية تابعة لبغداد".

وكان قد قرر مجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026؛ بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام).

وفي 25 من شهر رجب من كل عام هجري، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الامامية).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، في الزيارة الرجبية في مطلع العام 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في "الزيارة الرجبية"، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية للزيارة آنذاك.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
الصحة تنفي إيقاف صرف رواتب الأطباء العاملين بالعيادات الخاصة
09:21 | 2026-01-10
نقابة الصحفيين تبحث عن "أفكار جديدة" لدعم صندوق تقاعد الصحفيين
08:59 | 2026-01-10
سيارات فارهة مقابل “جبس”.. مراقبون يحذرون: سحوبات المشاهير قد تتحول إلى بوابة لـ"غسل الأموال"!
07:48 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
بالصور.. الجفاف يضرب نهر المشرح
06:55 | 2026-01-10
كتلة نيابية تقدم مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق
06:27 | 2026-01-10

