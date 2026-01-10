صدور جدول ترقية لضباط الداخلية برتبة لواء وأعلى

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بصدور جدول ترقية لضباط برتبة لواء وأعلى.

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم صدور جدول ترقية كانون لضباط برتبة لواء وأعلى".

يشار الى أن وزارة الداخلية أصدرت، بذكرى تأسيس الشرطة العراقية جدول ترقية لضباط الوزارة.