يتعلق بتعيين 9 الاف خريج من كليات الطب خارج العراق.. الصحة تلاحق "مزوّر" كتاب

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذا الكتاب مزور وغير صادر عن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من زوّره ونسبه للوزارة".وأضاف: "أكرر الدعوة الى للجميع باعتماد المصادر الرسمية حصرًا للمعلومات والإعمامات".