تبدأ منتصف شباط وتنتهي في تموز.. أوقات منع صيد الأسماك بحسب المحافظات (وثيقة)

وتبدأ فترة المنع الأولى من منتصف شباط ولغاية منتصف نيسان، وتشمل محافظات وميسان والمثنى وذي قار والقادسية والنجف، اما المنطقة الثانية فتشمل فترة الحظر فيها من منتصف شباط ولغاية بداية أيار وتشمل وديالى وصلاح الدين والانبار وبابل وكربلاء وواسط.اما تمتد فترة المنع فيها من منتصف اذار ولغاية مطلع شهر تموز وتشمل وكركوك.وتستثنى الأسماك البحرية واسماك المزارع السمكية مثل الكارب من المنع، فيما تتم معاقبة المخالفين مصادرة الأسماك وأدوات ووسائل الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.