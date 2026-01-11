الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
09:00 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هاكرز يسرقون بيانات 17 مليون حساب على "إنستغرام"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552743-639037183996640800.jpg
الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية
محليات
2026-01-11 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
369 شوهد
يشهد سوق السيارات في
العراق
مرحلة انتقالية جديدة، عنوانها الفضول أولاً ثم التبني التدريجي للسيارات الهجينة والكهربائية. فبعد سنوات طويلة من الاعتماد شبه الكامل على محركات البنزين التقليدية، بدأ المستهلك العراقي يفتح الباب أمام خيارات أكثر اقتصاداً في الوقود، وأقل تكلفة تشغيلية على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من أن السوق لا يزال في مراحله الأولى، فإن المؤشرات واضحة: الهجين يسبق الكهربائي بخطوات ثابتة، وتويوتا تتصدر المشهد.
السيارات الهجينة: الحل الواقعي للمرحلة الحالية
تحولت السيارات الهجينة لتصبح الخيار الأكثر منطقية للعراقيين في الوقت الراهن، لأنها لا تعتمد على البنية التحتية الكهربائية بشكل كامل، كما أنها تجمع بين محرك بنزين وتقنية كهربائية تقلل استهلاك الوقود بشكل كبير.
•
تويوتا كامري
هايبرد: الرائدة بلا منازع
تتصدر
تويوتا
كامري هايبرد قائمة السيارات الهجينة الأكثر طلباً في
العراق
، والسبب واضح:
- اعتمادية تويوتا المعروفة في السوق المحلي.
- استهلاك وقود منخفض مقارنةً بالنسخ التقليدية.
- خبرة طويلة لتويوتا في تقنيات الهايبرد منذ أكثر من 20 عاماً.
- سهولة الصيانة نسبياً وتوفر قطع الغيار.
كذلك باتت تويوتا كامري هايبرد خياراً مفضلاً لسيارات الأجرة الخاصة، الشركات، والمستخدمين اليوميين.
• BYD Qin Plus: المنافس الصيني الذكي
من الجانب الصيني، يبرز طراز BYD Qin Plus كخيار جذاب، بفضل:
- سعر منافس جداً.
- تقنية هجينة متطورة (DM-i).
- استهلاك وقود منخفض بشكل لافت.
- تجهيزات حديثة تفوق بعض المنافسين اليابانيين.
وقد ساهمت سمعة BYD العالمية في مجال البطاريات والسيارات الكهربائية في تعزيز ثقة المستهلك العراقي بها.
السيارات الكهربائية: خطوة جريئة ولكنها محدودة
رغم الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية (EVs)، إلا أن انتشارها في العراق لا يزال محدوداً وخجولاً نوعاً ما، وذلك بسبب:
- ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن.
- عدم استقرار التيار الكهربائي.
- قلق المستخدمين من مدى القيادة وإعادة البيع.
ومع ذلك، بدأت تويوتا بقيادة هذا القطاع الناشئ عبر نماذج كهربائية محدودة، مستفيدة من ثقة السوق بالعلامة، في حين تظهر علامات صينية أخرى اهتماماً متزايداً بالدخول التدريجي.
نظرة إلى المستقبل: إلى أين يتجه السوق؟
خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تواصل السيارات الهجينة نموها السريع باعتبارها الحل الأنسب للعراق حالياً. في وقت يزداد فيه حضور السيارات الكهربائية تدريجياً مع تحسّن البنية التحتية، علماً أن تويوتا تحافظ على الصدارة بفضل الثقة والاعتمادية فيما تواصل BYD توسيع حصتها بفضل السعر والتقنية.
في النهاية، لا بد من الاشارة الى ان الكهربة في العراق لم تعد فكرة بعيدة، بل واقع يتشكل ببطء وثبات. الهجين هو الخيار الذكي اليوم، والكهربائي هو استثمار الغد، ومن يفهم هذا التحول مبكراً، سيكون الرابح الأكبر في سوق 2026 وما
بعدها
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تجار سيارات يوجهون مناشدات: الوكلاء يشنون حربا وتعرفة السيارات الهجينة ارتفعت لـ15 بالمئة
06:14 | 2025-12-27
التعرفة الجمركية الجديدة... تجار سيارات يدعون لإعادة النظر بشمول السيارات الهجينة ومنحها معاملة تفضيلية
07:50 | 2025-12-30
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
السوق العراقي يشتعل: لماذا قفزت أسعار السيارات بهذا الشكل الجنوني؟
03:15 | 2025-11-11
محليات
عالم السيارات
تكنولوجيا
السيارات الكهربائية
السيارات الهجينة
السومرية
العراق
تويوتا كامري
اليابان
تويوتا
ﻹعادة
السري
الصين
بعدها
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
35.24%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
24.14%
13:00 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
21.04%
02:37 | 2026-01-10
مع بداية الأسبوع.. انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:37 | 2026-01-10
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
محليات
19.58%
00:38 | 2026-01-10
تقلبات الطقس تكشر عن انيابها.. أمطار وثلوج وعواصف غبارية
00:38 | 2026-01-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
ناس وناس
سوق النهضة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
بينها التعيين كـ"عقود".. حسم مرتقب لملف خريجي المجموعة الطبية
07:29 | 2026-01-11
غدًا.. بدء محاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية
06:00 | 2026-01-11
خارطة جديدة للمواقع البيئية الساخنة في بغداد
04:26 | 2026-01-11
تبدأ منتصف شباط وتنتهي في تموز.. أوقات منع صيد الأسماك بحسب المحافظات (وثيقة)
03:50 | 2026-01-11
يتعلق بتعيين 9 الاف خريج من كليات الطب خارج العراق.. الصحة تلاحق "مزوّر" كتاب
00:49 | 2026-01-11
صدور جدول ترقية لضباط الداخلية برتبة لواء وأعلى
15:24 | 2026-01-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.