الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية

يشهد سوق السيارات في مرحلة انتقالية جديدة، عنوانها الفضول أولاً ثم التبني التدريجي للسيارات الهجينة والكهربائية. فبعد سنوات طويلة من الاعتماد شبه الكامل على محركات البنزين التقليدية، بدأ المستهلك العراقي يفتح الباب أمام خيارات أكثر اقتصاداً في الوقود، وأقل تكلفة تشغيلية على المدى المتوسط.





السيارات الهجينة: الحل الواقعي للمرحلة الحالية

تحولت السيارات الهجينة لتصبح الخيار الأكثر منطقية للعراقيين في الوقت الراهن، لأنها لا تعتمد على البنية التحتية الكهربائية بشكل كامل، كما أنها تجمع بين محرك بنزين وتقنية كهربائية تقلل استهلاك الوقود بشكل كبير.

• هايبرد: الرائدة بلا منازع

تتصدر كامري هايبرد قائمة السيارات الهجينة الأكثر طلباً في ، والسبب واضح:

- اعتمادية تويوتا المعروفة في السوق المحلي.

- استهلاك وقود منخفض مقارنةً بالنسخ التقليدية.

- خبرة طويلة لتويوتا في تقنيات الهايبرد منذ أكثر من 20 عاماً.

- سهولة الصيانة نسبياً وتوفر قطع الغيار.

كذلك باتت تويوتا كامري هايبرد خياراً مفضلاً لسيارات الأجرة الخاصة، الشركات، والمستخدمين اليوميين. وعلى الرغم من أن السوق لا يزال في مراحله الأولى، فإن المؤشرات واضحة: الهجين يسبق الكهربائي بخطوات ثابتة، وتويوتا تتصدر المشهد.

• BYD Qin Plus: المنافس الصيني الذكي

من الجانب الصيني، يبرز طراز BYD Qin Plus كخيار جذاب، بفضل:

- سعر منافس جداً.

- تقنية هجينة متطورة (DM-i).

- استهلاك وقود منخفض بشكل لافت.

- تجهيزات حديثة تفوق بعض المنافسين اليابانيين.

وقد ساهمت سمعة BYD العالمية في مجال البطاريات والسيارات الكهربائية في تعزيز ثقة المستهلك العراقي بها.