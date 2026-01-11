غدًا.. بدء محاكمة لاهور شيخ جنكي في السليمانية

يُشار إلى أنه في 22 آب 2025، شنت عدد من القوات الأمنية والعسكرية في هجوماً على المقر الرئيسي للاهور شيخ ، في فندق لاله زار، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المواجهات والاشتباكات، تم اعتقال شيخ جنكي وشقيقه بولاد شيخ جنكي وعدد من قادة وإداريي جبهة الشعب.ومن الجدير بالذكر أنه في 8 تموز 2021، أصدر قراراً باستبعاد لاهور شيخ جنكي وعدة أعضاء في قيادة .لاحقاً، أعلن المستبعدون عن تأسيس "جبهة الشعب" التي حصلت على ترخيص رسمي من في 17 كانون الثاني 2024.