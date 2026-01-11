وقالت النائب عن كتلة دولة القانون، ، في مؤتمر صحفي عقدته بمجلس النواب: "تقدمنا بمقترحات إلى رئاسة لتعيين خريجي المجموعة الطبية والصحية للسنوات 2023 - 2024 - 2025 والذين ينتظرون "، لافتة إلى ان "التعيين ملزم للحكومة وفق المادة 6 لسنة 2000 النافذ".وأشارت إلى ان "هؤلاء لا يسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص إلا بعد استكمال التدرج، لذلك تقدمنا بعدة مقترحات واستحصلنا موافقة لمناقشتها في الجلسات المقبلة داخل مجلس النواب".ومن ضمن المقترحات، بحسب ، "تعيينهم بعقود لاحتساب فترة العقد تدرج وبعد إقرار الموازنة وإيجاد الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2026 احتساب رواتب لهم وتخصيصات مالية إضافة إلى إلزام الحكومة بإيجاد آلية لتعيينهم أو استقطابهم في الكليات الأهلية".