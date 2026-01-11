السوداني يترأس اجتماعاً بشأن بناء المدارس ويصدر توجيهاً بمراجعة التصاميم والكُلف والأسعار

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، انه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة مخرجات الاجتماع السابق، وما تحقق خلال المدة السابقة، بجانب مناقشة التصاميم الخاصة بالمدارس المقدمة من ومن الجهة المستثمرة، والتأكيد على مواكبتها لأفضل النماذج العالمية وأكثرها تطوراً".ووجه ، "الجهات المعنية بمراجعة التصاميم والكُلف والأسعار، وتهيئة أساليب الدفع، بما يضمن أوسع نجاح للمشروع، والإفادة القصوى من الأموال المخصصة والحفاظ عليها بأعلى جدوى اقتصادية واستدامة للأبنية المدرسية".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "موضوع الأراضي، ومواقع المدارس في المدن وأطرافها، بما ينسجم مع التصاميم الخاصة بالمدارس والمرافق الملحقة بها، إضافة الى التوزيع الجغرافي للأبنية المدرسية حسب أولويات وضرورات الاحتياج".