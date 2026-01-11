الثلوج تسبب المخاوف للعراقيين

نيوز- محلي

مشاهد من الفرح والبهجة بعد تحول الى مساحات بيضاء لافتة بعدما وصل ارتفاع الثلوج في عدد من المناطق الجبلية بالمحافظة والمناطق القريبة منها إلى نحو 30 سنتيمتراً، الا ان ذلك اثار مخاوف لدى بعض القرى التي انقطعت الطرق عنها بسبب الثلوج.



ودعا الناشط سليفاني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، الجهات المعنية إلى "تكثيف الجهد الخدمي وتسريع عمليات فتح الطرق، لمنع عزل العائلات داخل منازلها، خصوصاً المرضى وكبار السن، وتسهيل حركة التنقل بين القرى والنواحي".وأكد أن "الحفاظ على الطرق مفتوحة خلال فترات تساقط الثلوج لا يقلّ أهمية عن الفوائد البيئية لهطول الثلج والمطر"، مطالباً بـ"استمرار انتشار الآليات الخدمية وتوفير بدائل سريعة في حال انقطاع بعض الطرق".وحذر "من خطورة قيادة السيارات في الفترة الحالية"، داعياً السائقين إلى "الحذر وتجنّب الطرق الجبلية قدر المستطاع".