احباط تهريب 140 الف حبة مخدرة ببالونات في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بجهود استثنائية وعملية نوعية، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط أكثر من 140 ألف حبة مخدرات كانت محمّلة ببالونات مزوّدة بأجهزة تتبع، دخلت ضمن قاطع فرقة المشاة الخامسة".وذكرت انه "تم إحباط عملية التهريب والاستيلاء على الكمية بالكامل"، موضحة ان "رجالها عيون يقِظة لملاحقة تجّار وكل من يحاول العبث بأمن أو استهداف المجتمع".