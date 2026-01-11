اغلب المحافظات تتجه لاعلان عطلة رسمية

وبيّنت المصادر أن "هذا التوجه يأتي في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة في إحياء الزيارة المليونية المتجهة نحو في ، فضلاً عن تخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة الزائرين القادمين من مختلف المحافظات".وأضافت أن عدداً من "مجالس المحافظات يدرس حالياً إصدار قرارات رسمية خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، لضمان انسيابية الزيارة وتوفير الأجواء المناسبة لإحيائها".وأشارت المصادر إلى أن "إعلان العطلة في بغداد شكّل مؤشراً أولياً لبقية المحافظات للسير بالاتجاه نفسه، خصوصاً مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين هذا العام".ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية تباعاً من الحكومات المحلية لتأكيد العطلة وتوضيح شمولها بالدوائر والمؤسسات الرسمية.وعبّر موظفون في عدد من المحافظات، بينها ، ، ، ، والبصرة ومحافظات أخرى، في وقت سابق عن "استيائهم من حصر العطلة ببغداد"، مؤكدين أن "أعداداً كبيرة منهم تشارك سنوياً في الزيارة الرجبية، سواء عبر المسير مشياً على الأقدام أو التوجه إلى العاصمة قبل يوم أو يومين من الذكرى".ويقول عدد من الموظفين إن "استمرار الدوام الرسمي في محافظاتهم يضعهم أمام خيارين صعبين إما الالتزام بالدوام والتخلي عن المشاركة في الزيارة، أو التغيب مع ما يترتب على ذلك من مساءلات إدارية وخصم من الرواتب".وقرر ، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026.وأضاف، ان "ذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليهما السلام)".