اللجنة الأمنية العليا بشان الزيارة الرجبية: قطوعات وقتية في الكاظمية والاعظمية

وقال الناطق باسم اللجنة ان " منزوعة السلاح، ولن تكون هناك مظاهر مسلحة خلال الزيارة الرجبية".وأضاف انه "لن يكون هناك قطع للطرق عدا بعض القطوعات الوقتية في ".