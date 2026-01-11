بعد توصيات البرلمان.. التربية تدرس إعادة العمل بتحسين المعدل ونظام المحاولات

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "توصيات الخاصة بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل واعتماد نظام المحاولات لطلبة الصف السادس الإعدادي، ستطرح على طاولة هيئة الرأي في لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها".وصوّت مجلس النواب، امس السبت، على توصية موجّهة إلى وزارة التربية لإعادة العمل بنظام تحسين المعدل للسنة الدراسية 2024–2025، واعتماد نظام المحاولات، مع السماح لطلبة السادس الإعدادي بالدوام في المدارس وأداء الامتحانات.