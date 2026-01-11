تفاصيل الهزة الأرضية في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية مساء اليوم الأحد على الحدود العراقية الإيرانية في ".وأضافت ان "الهزه تبعد 60 كم شمال بلغت قوة الهزة 4.7 وتم الشعور بها في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها".ودعت "المواطنين الى الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".