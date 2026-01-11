المرور توجه رسالة مهمة للسائقين

وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير الحساني، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مديرية الطرق التابعة للمديرية، مستمرة في إنتاج اللوحات المرورية المختلفة (الدلالة، التحذيرية، والإرشادية)، لا سيما الخاصة بالطرق الخارجية".وأضاف الحساني، أن "الكوادر الهندسية باشرت -بناءً على توجيه وزير الداخلية- بإكمال تأهيل طريق (بغداد – سامراء)، بدءاً من أعمال تخطيط الشوارع، وصولاً إلى تثبيت العلامات الدالة والإرشادية اللازمة".ودعا مدير المرور، المواطنين إلى "الالتزام التام بالعلامات واتباع الإرشادات"، واصفاً إياها بأنها "لغة التواصل الأساسية بين الطريق والمواطن، وتتطلب التركيز والانتباه أثناء القيادة".وأشار إلى أن "المديرية جادة في التوعية بهذا الجانب، حيث يتم عرض اللوحات المرورية يومياً عبر الصفحة الرسمية لتعريف المواطنين بها"، مؤكداً أن "الالتزام بالعلامات الإرشادية والتحذيرية يقلل المخالفات ويسهم بشكل مباشر في خفض نسب الحوادث".