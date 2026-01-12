ما يتعلق بالفواتح والقتل والدكة العشائرية.. قائمة شرعية عن الممارسات العشائرية وفقًا للمرجع الأعلى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 1193 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552821-639037990996684862.webp
ما يتعلق بالفواتح والقتل والدكة العشائرية.. قائمة شرعية عن الممارسات العشائرية وفقًا للمرجع الأعلى
محليات
2026-01-12 | 02:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
958 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أعلنت لجنة حل النزاعات في العتبة الحسينية، قائمة بالمسموح وغير المسموح في الممارسات العشائرية بناء على الرأي الشرعي لفتاوى المرجع الديني الأعلى
السيد علي السيستاني
وفقا لما نشرته صفحات عشائرية مختصة من بينها
المجلس الاستشاري
لشؤون العشائر.
وجاء في القائمة التي تضمنت اعلان لجنة حل النزاعات في العتبة الحسينية عدة مواد، من بينها ما يتعلق بحوادث الدهس حيث يعتبر قتلا خطأً، وتكون الدية
الشرعية
حق ثابت لولي الدم ولا يجوز وضع مبلغ مسبق او اتفاق عشائري قبل ثبوت الحادث شرعا، ولا يجب تحميل الجاني الدية لوحده مع وجود ميسورين في عشيرته، كما يتم تقسيط الدية شعرا على 3 سنوات، و يُعتمد المخطط المروري الرسمي لتحديد نسبة الخطأ والتقصير، وتلتزم به جميع العشائر.
وفيما يخص القتل العمد، فانه ليس فيه دية شرعا، وحكمه الأصلي هو القصاص، واي مبالغ تدفع في القتل العمد ليست دية وانما صلح رضائي اذا قبل به ولي الدم، ولا يجوز الزام ولي الدم باي مبلغ، واذا قبل بالصلح واستلم كامل المبلغ الرضائي وجب عليه التنازل عن الجاني شرعا وقانونا.
اما فيما يخص الدكة العشائرية، فهي محرّمة شرعًا ومُجرَّمة قانونًا، ويلزم الفاعل بتسليم السلاح إلى الدولة، وتحمّل المسؤولية الشرعية والقانونية كاملة، ولا تتحمل العشيرة وزر الفعل إلا بقدر التستّر أو المشاركة.
اما من يتعرض للسرقة ويقتل السارق اثناء
الدفاع عن النفس
، فيرجع امره الى القضاء الشرعي والقانون، ولا تُفرض دية أو فصل إلا بعد ثبوت أن القتل حصل أثناء دفاع مشروع، والا يُعد حينها قتل عمد، وتُدفع دية عمد.
وفيما يتعلق بالحرق والتهجير، فان التهجير لا يشمل إلا الجاني نفسه، ولا يشمل عائلته أو أقاربه، كما ان حرق البيوت أو المحلات أو السيارات فعل محرّم شرعًا، كما تضمنت المواد انه اذا تعارض العرف مع الشرع، فان الشرع مقدم على العرف.
وفيما يتعلق بمجالس العزاء، فيلغى الطعام في مجالس الفاتحة، وتكون الفاتحة ليوم واحد فقط من الساعة 12 ظهرا الى الـ6 مساءً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"الإعدام" يخفض الدكَة العشائرية 97%
01:40 | 2026-01-07
إصابة محافظ بابل الأسبق في عراضة عشائرية
08:59 | 2025-11-10
تعرّف على لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا هذا الموسم بحسب قائمة "فوربس"
02:12 | 2025-11-19
بعد ضجيج المعلومات.. مصدر يكشف الحالة الصحية للمرجع الأعلى السيد السيستاني
01:33 | 2025-12-08
الدكة العشائرية
الفواتح
المرجع الاعلى
السيد السيستاني
السيد علي السيستاني
سيد علي السيستاني
المجلس الاستشاري
الدفاع عن النفس
علي السيستاني
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الاستشاري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
محليات
33.24%
07:10 | 2026-01-10
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:10 | 2026-01-10
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
أخبار الطقس
30.48%
01:04 | 2026-01-11
امطار تطال كل العراق خلال 48 ساعة ويتبعها أسبوع شديد البرودة
01:04 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
18.4%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
سياسة
17.88%
13:00 | 2026-01-10
مصدر: السوداني يتنازل للمالكي بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء
13:00 | 2026-01-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
من الأخير
السفارة تشهر الكارت الأحمر بوجه الفصـ ائل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٣ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
Live Talk
التمثيل الصامت.. فن بصري يتجاوز حدود اللغة - Live Talk - الحلقة ٢٠٠ | 2025
10:30 | 2026-01-11
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
متى تنتهي أزمة غاز الطبخ في العراق؟.. وزارة النفط تُجيب
03:26 | 2026-01-12
عطلة رسمية في كربلاء الخميس
03:19 | 2026-01-12
خمس كهرباء العراق انطفأت.. طهران تبلغ بغداد بعدم وجود موعد محدد لعودة الغاز
02:40 | 2026-01-12
المرور توجه رسالة مهمة للسائقين
13:13 | 2026-01-11
مصرع واصابة 5 اشخاص بتسرب للغاز في ديالى
13:12 | 2026-01-11
تفاصيل الهزة الأرضية في البصرة
12:36 | 2026-01-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.