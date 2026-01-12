خمس كهرباء العراق انطفأت.. طهران تبلغ بغداد بعدم وجود موعد محدد لعودة الغاز

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ، إن الوزارة تلقت إشعاراً من الجانب الإيراني يفيد بعدم تحديد موعد لعودة ضخِّ الغاز، لارتباط الأمر بظروف طارئة لدى الجانب المورِّد لم تتضح معالمها حتى الآن، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أن "منظومة الطاقة في البلاد لا تزال مرتبطة بشكل كبير بالغاز المستورد، نظراً لعدم كفاية المتوفر محلياً لسدِّ احتياجات محطات الإنتاج"، مشيراً إلى أن "بعض المحطات تعمل على الغاز الوطني أو الوقود المحلي، فيما تعتمد محطات أخرى، لاسيما في مناطق محددة بشكل كامل على الغاز المستورد".وبين أن تشغيل عدد من الوحدات على الوقود البديل أدى إلى خفض طاقتها الإنتاجية، في حين جرى إيقاف محطات بشكل تام لاعتمادها الكلي على الغاز الإيراني، مثل محطتي بسماية والمنصورية، فضلاً عن إنتاجية في محطات أخرى في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، يجري تعويض جزء من احتياجاتها بالغاز المحلي.وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن خسارة المنظومة الوطنية نحو خمسة آلاف ميغاواط من طاقتها الإنتاجية نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني، وهو ما يعادل حوالي 20% من اجمالي انتاج .