عطلة رسمية في كربلاء الخميس

وقال قاسم علي اليساري، في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في يوم الخميس الموافق 15/1/2026 وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام ، ويستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والأمنية ".