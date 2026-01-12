متى تنتهي أزمة غاز الطبخ في العراق؟.. وزارة النفط تُجيب

وقال المنتجات النفطية التابعة للوزارة، رافد صادق، إن أحد أنابيب نقل الغاز، دخل خلال المدة القليلة الماضية، بأعمال صيانة عاجلة وتم تعويضه بشكل فوري عن طريق الصهاريج، ما أدى إلى الاستمرار بتشغيل المعامل دون أي توقف.وذكر أن الوضع الآن شبه طبيعي وتمت السيطرة على الحالة، منوهاً بأن هلع بعض المواطنين دفعهم إلى اقتناء كميات إضافية من الغاز، ما تسبب بزيادة الطلب مؤقتاً، لافتاً إلى أن الطلب سيعود إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام المقبلة.من جانبه، أفصح مسؤول إعلام لتعبئة وخدمات الغاز في الوزارة، مهدي مطر حريز عن أن معامل الغاز تعمل حالياً بكامل طاقتها ولا توجد أي مشكلة بعمليات أو الإنتاج، مشدداً على أن أي كميات تحتاجها شركة التوزيع، يتم إنتاجها فوراً.وأشار إلى أن الإنتاج اليومي للغاز، ارتفع من 120 إلى 180 ألف إسطوانة في وحدها، مؤكداً استحالة حدوث أزمة غاز طبخ في بوجود الطاقات الإنتاجية المذكورة، مشيراً إلى استمرار العمل على تلبية حاجة السوق دون انقطاع.