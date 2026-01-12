نقل محاكمة "لاهور شيخ جنكي" من السليمانية إلى أربيل

وشهدت محكمة جنايات الثالثة، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة، ومع انطلاق الإجراءات القانونية، أكدت المعلومات أن الجلسة الثانية والمراحل اللاحقة من القضية ستُستكمل في بدلاً من السليمانية.وتعود جذور القضية إلى أحداث 22 آب/ أغسطس 2025، حين نفذت قوة أمنية وعسكرية عملية مداهمة استهدفت "فندق لاله زار" بمدينة السليمانية، والذي كان يُعد المقر الرئيسي للاهور شيخ .وأسفرت تلك العملية عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وانتهت حينها باعتقال شيخ جنكي وشقيقه "بولاد"، إلى جانب عدد من القادة والإداريين في "جبهة الشعب".