الدفاع المدني تصدر تعليمات خاصة بتأمين الزيارة الرجبية

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "على أصحاب المواكب والسرادق اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، وضرورة تجنب حدوث أي تسرب للغاز.1ـ ينبغي على أصحاب المواكب اتخاذ الحيطة والحذر أثناء عمليات الطهي، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب من القدور وأدوات الطهي.2ـ ينبغي الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية وضمان جودة العزل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب المولدات والعاكسات الكهربائية في مواقع آمنة وبعيدة عن أماكن تخزين الوقود.3ـ يجب الامتناع عن تخزين الوقود داخل المواكب والسرادق، سواء كانت الكمية قليلة أم كثيرة، مع تجنب وضع مصادر النيران بالقرب من الخيام أو السرادق.4ـ يتعين على أصحاب المواكب تأمين مطفأتين للحريق على الأقل، مع تقليل الاعتماد على مصادر النار والكهرباء.5ـ على أصحاب المواكب والسرادق التدريب على كيفية استخدام مطفأة الحريق بشكل صحيح، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ السريع في الحالات الطارئة.6ـ تنبيه المدخنين عن خطورة رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لها.7ـ الحرص على الحفاظ على الهدوء وفسح المجال امام عجلات الدفاع المدني والجهات الأمنية، والتعاون معهم في حالة حدوث أي حالة طارئة .8ـ تجنب الازدحام عند المداخل المؤدية إلى الأماكن أو المصاعد أو وسائل نقل الزوار.9ـ يستحسن على الزائرين الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الجهات الأمنية.10ـ عدم تناول الاطعمة والمشروبات من الاشخاص غير المعروفين11ـ أخطار حول رصد أي أجسام غريبة12ـ يتوجب على الزائرين عدم لمس الأشياء الغريبة أو العبث بها، والتبليغ عنها للجهات المختصة، وعدم التجمهر بالقرب منها.13ـ التاكيد على سرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) من اي هاتف محمول او ارضي عند حصول اي طارئ لاسمح الله.