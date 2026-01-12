محافظة جديدة تنضم الى قائمة المحافظات المعطلة للدوام الرسمي الخميس

وذكر المجلس في بيان أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 15/1/2026 في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام).وأشار البيان إلى أن قرار التعطيل يستثني الدوائر الصحية والأمنية، نظراً لطبيعة عملها واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.