المزيد
بسماية في حالة إنذار.. حملة للبحث عن الطفل "كرار" بعد اختفائه في ظروف غامضة
محليات
2026-01-12 | 07:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,756 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
يعيش مجمع بسماية السكني، جنوب شرقي
بغداد
، حالة من القلق والترقب منذ مساء أمس، إثر تسجيل حالة اختفاء غامضة لطفل في الحادية عشرة من عمره، ما دفع الأهالي إلى إعلان حالة "استنفار شعبي" للبحث عنه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل "كرار" (11 عاماً)، كان قد غادر منزله متوجهاً إلى مدرسته داخل المجمع، إلا أنه لم يعد بعد انتهاء الدوام الرسمي، حيث انقطعت سبل الاتصال به، ولا يزال مكانه مجهولاً منذ ذلك الحين.
وفور انتشار الخبر، أطلق سكان مجمع بسماية حملة واسعة للبحث عن الطفل المفقود، شملت المربعات السكنية، والحدائق العامة، والمرافق المحيطة، وسط مناشدات عاجلة للجهات الأمنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادثة وتأمين عودته لبيته سالماً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مدينة
بسماية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
جنوب شرق
الحدائق
بغداد
حدائق
إنذار
