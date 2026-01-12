الرواتب ساري مفعولها لحين تشريع قانون الموازنة

وقال النائب في تصريح تابعته ، ان "الاتفاق الموجود بين وبغداد سيبقى ساري المفعول لحين تشريع قانون الموازنة للعام 2026، بشرط استمرار تصدير النفط من الاقليم عن طريق شركة ، وكذلك إرسال الواردات الداخلية شهريا الى ".وأضاف "سيتم إرسال رواتب الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي الى الاقليم بحسب الاتفاق الموجود، وذلك مع توزيع رواتب الوزارات الاتحادية".وفيما يخص رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، قال العضو السابق في النيابية: "يجب حسم هذه المسألة من قبل الحكومتين"، مؤكدا أن "هناك تفاهمات جيدة بين الاقليم وبغداد حول مسألة الرواتب والميزانية، ومن المؤمل أن تحل أكثرية المسائل المالية العالقة بين الجانبين، وخاصة مسألة الرواتب، مع تشريع قانون الموازنة الاتحادية".