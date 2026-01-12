العراق يحدد عقوبة من يحاول مضايقة السائحين والزائرين

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة قطعت شوطاً كبيراً من اجل ان ينعم بأمن مستدام، وهذه الجهود أسهمت في جعل العراق من الدول الجاذبة لكبرى الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن تنشيط السياحة والاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية".وأضاف ان "العراق بات يتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة وبيئة مناسبة للسياحة العربية والأجنبية، لما يملكه من إرث تاريخي وحضاري ومعالم دينية وأثرية وسياحية مهمة"، مؤكداً "حرص على الحفاظ على الهوية الحضارية والتاريخية للبلد، وتأمين الأجواء الآمنة والمناسبة وتهيئة بيئة سياحية صحية لجميع الزائرين والسائحين القادمين من مختلف دول العالم".وأشار الى ان "إجراءات وزارة الداخلية رادعة وحازمة بحق كل من يحاول تعكير الأجواء أو الإساءة الى الجهود الأمنية أو مضايقة السائحين والزائرين"، منوهاً بأن "مثل هذه التصرفات حالات دخيلة ولا تمثل ثقافة المواطن العراقي".وأردف ان "الوزارة تعمل على تطبيق القانون بحزم على كل من يسيء الى سمعة البلد، وإن إجراءاتها لا تقتصر على التنبيه والتحذير، بل تشمل المتابعة والمراقبة والاعتقال والمحاسبة".وأوضح ان "العراق شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشرات التقارير والمعايير الدولية والإقليمية، إذ أصبح يعد من الدول التي تعمل على استتباب الأمن واستقطاب الشركات الكبرى والسياحة الأجنبية"، مبينا ان "وزارة الداخلية حققت نسبة إنجاز بلغت 98 بالمئة من البرنامج الحكومي".