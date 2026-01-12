المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس

وأقر في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في ، ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليهما السلام).كما اعلن رئيس قاسم علي اليساري، تعطيل الدوام الرسمي في يوم الخميس الموافق 15/1/2026، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام."قرر ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 15/1/2026 في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما أشار الى ان "قرار التعطيل يستثني الدوائر الصحية والأمنية، نظراً لطبيعة عملها واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين".