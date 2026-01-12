الكهرباء تستثني الكاظمية من القطع المبرمج

وقال لوزير الكهرباء في بيان ورد لـ ، إن "وزير الكهرباء ، أعلن استثناء ومحيطها من القطع المبرمج، وتوفير طاقة كهربائية مستمرة ابتداءً من اليوم وحتى انتهاء زيارة الإمام (ع)، وذلك لضمان انسيابية الخدمات المقدمة للزائرين".وأكد الوزير أنه "تم تشكيل عمليات مركزية داخل ، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة واقع التجهيز ومعالجة أي طارئ بشكل فوري، وبالتنسيق مع الجهات الخدمية والأمنية ذات العلاقة".وأكد أن "الوزارة سخرت جميع إمكاناتها الفنية والهندسية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال الزيارة المليونية، بما ينسجم مع قدسية المناسبة وحجم الزخم البشري الكبير الذي تشهده المدينة".