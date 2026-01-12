قرار من التربية يخص التلاميذ العائدين من ايران

وذكر بيان للوزارة، تلقته ، أنه "نظراً للأحداث الجارية في ، أصدرت وزارة التربية/ للامتحانات العامة، توجيهاً عاجلاً يقضي بتأمين أداء امتحانات نصف السنة لجميع التلاميذ والطلبة العائدين إلى من إيران، وذلك في أقرب مدرسة إلى محل سكنهم".وأوضحت، أنه "في حال تعذر تمكنهم من أداء الامتحانات في موعدها المحدد، يُسمح لهم بأدائها مع التلاميذ والطلبة المؤجلين خلال الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي بعد العطلة الربيعية".