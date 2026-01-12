العراق ينشر سيطرات قرب الإقليم لاستحصال فروقات الرسوم

وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "هناك منافذ ومعابر غير رسمية في مع دول الجوار تؤثر بشكل مباشر على المنافذ الاتحادية"، مشيراً إلى، أنه "تم تقديم عرض متكامل للبرلمان يتضمن أسماء ومواقع وإحداثيات هذه المعابر، حيث إن غلقها سيسهم بارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير".واضاف أن "الحكومة اتخذت إجراءات بديلة تمثلت بنشر سيطرات ونقاط جمركية في محافظات وكركوك وديالى؛ لغرض جباية فروقات الرسوم بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم وتم ربطها شبكياً"، لافتاً إلى، أن "الهدف هو جباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع وضمان تعرفة جمركية موحدة في عموم ، ومنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ وستكون هناك إجراءات أخرى".