بغداد تطلق حملتها الخاصة بالزيارة الرجبية

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تم اطلاق الحملة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام) في "، مؤكدة "تسخير الإمكانات كافة لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام".واكد عضو للزيارة المليونية النائب الفني لمحافظ هاني ، وفقا للبيان ان "عدد الآليات المشاركة في تأمين خدمات الزيارة بلغ (532) آلية، تنوعت بين سيارات نقل الزائرين، وحوضيات المياه، وكابسات النفايات، والآليات الثقيلة الخاصة بأعمال المجاري، وبما يضمن انسيابية الحركة والحفاظ على النظافة والصحة العامة".واكد ان "جهود شملت مشاركة (155) آلية، توزعت بين سيارات مخصصة لنقل الزائرين من وإلى مدينة المقدسة مع تأمين انسيابية عودتهم، فضلاً عن آليات خدمية أخرى ومفارز للصيانة والمتابعة والإسعاف، إضافة إلى حوضيات المياه"، موضحة ان "جهود بلديات محافظة بغداد تمثلت بمشاركة (204) آلية بلدية، وُزعت على محاور الزيارة خارج حدود أمانة بغداد، من بينها (14) كابسة نفايات داخل مدينة الكاظمية المقدسة لدعم جهود الأمانة، إلى جانب مشاركة (350) عاملاً للنظافة موزعين على محاور الزيارة".وأشار إلى أن "مديرية بلدية شاركت بـ(37) آلية تنوعت بين كابسات للنظافة وحوضيات للمياه، فضلاً عن مشاركة (100) عامل نظافة ضمن حدود البلدية"، لافتة الى ان "جهود مديرية مجاري محافظة بغداد تضمنت مشاركة (36) آلية ما بين صاروخية وحوضيات سحب، بواقع (30) آلية موزعة على محاور الزيارة و(6) آليات داخل مدينة الكاظمية المقدسة، فيما تمثلت جهود مديرية ماء محافظة بغداد بمشاركة (100) حوضية مياه وُزعت على محاور وطرق الزيارة".وأكد "استمرار التنسيق العالي بين الدوائر الخدمية والأمنية، ومواصلة العمل على مدار الساعة لتوفير الأجواء المناسبة للزائرين وإنجاح مراسم الزيارة الرجبية بما يليق بعظمتها وقدسيتها".