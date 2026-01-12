بالفيديو.. معتمرون عراقيون عالقون في السعودية ويوجهون مناشداتهم

وكتب ناشطون على الفيديو "معتمرون من عالقون في منذ اربعة أيام بسبب تعذر عودتهم عبر لاسباب مجهولة".فيما قال احد المعتمرين عبر الفيديو "عالقون منذ أربعة أيام وهنا عوائل وأطفال، والأموال بدات تنفذ ومتواجدين في الشوارع".واكد ان "هذه معاناتنا نحن العراقيون حيث منذ أربعة أيام والخطوط الجوية متاخرة عن موعد اعادتنا رغم حجزنا ذهابا وعودة".