تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق

ووفقا لخرائط الطقس فان "فجر وصباح يوم غد الثلاثاء سيشهد امطار رعدية متوسطة الشدة الى غزيرة تشمل وميسان والبصرة والمثنى والديوانية، إضافة الى امطار رعدية متوسطة الشدة تشمل والنجف وكربلاء وبابل إضافة الى امطار رعدية في ".وبحسب الخرائط فان "فرص الامطار في هذه المحافظات تنتهي عصر يوم غد الثلاثاء مع فرص حدوث امطار رعدية متفرقة من مناطق والانبار.اما مناطق شمال شرق وهي والموصل واربيل والسليمانية وكركوك وديالى، ستشهد امطار رعدية غزيرة جداً والتي تبدأ ظهر يوم غد الثلاثاء.تحذيراتوحذرت الجهات المعنية من هبوب رياح قوية جداً في اغلب محافظات العراق وخاصةً في واسط وديالى والانبار حيث تشهد هذه المناطق هبوب رياح قوية جداً، فيما ستشهد عواصف ترابية قوية جداً تتجه الى وسط وجنوب العراق ظهر يوم غد.والتوقعات تشير الى حدوث عواصف رعدية ورياح هابطة منها مع صواعق رعدية.وتحذيرات من عدم التصوير تحت العواصف الرعدية وعدم لمس اعمدة الكهرباء.