بعد حملة استهدفت السوريين في كردستان.. بارازني: لا تنسجم مع مبادئنا

وقال في بيان ورد لـ ، "في رد فعل على الأحداث التي شهدتها مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية، للأسف أطلقت بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حملةً ضد المواطنين العرب السوريين في . إن مثل هذه الحملات والتصرفات تعد غير لائقة وفي غير موضعها المناسب، كما أنها لا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع مبادئ وقيم شعب ، إلى جانب تعارضها مع السياسة والرؤية العامة لمؤسسات إقليم كردستان".وأضاف "في الحقيقة، لا يجوز إلقاء اللوم في ارتكاب جريمة من قبل فئة ما على عاتق آخرين لا علاقة لهم بتلك الجريمة؛ بل يجب احترام اللاجئين والمواطنين العرب السوريين الذين لجؤوا إلى إقليم كوردستان ويعيشون فيه، ولا بد من وضع حدّ لهذه الحملات غير المشروعة، وأن تعمل الجهات المعنية على منع تكرار مثل هذه السلوكيات".