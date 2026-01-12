بالصور.. الطرق المؤدية الى الكاظمية قبل 3 أيام من الزيارة الرجبية

وتظهر الصور ادناه انتظام سير الزائرين صوب وسط انتشار المواكب التي تقدم الطعام والشراب للزائرين مع تواجد عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي لتامين الزيارة.فيما تظهر الصور عدم قطع أي طريق مؤدي الى الكاظمية امام حركة السير، حيث ان هناك انسيابية عالية في الحركة.